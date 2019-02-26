Минвостокразвития переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны РФ", - говорится в указе. Там отмечается, что это делается "в целях повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны".

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