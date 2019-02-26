Небензя: надо не мешкая приступать к эвакуации людей из "Эр-Рукбана"

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Надо не мешкая приступать к эвакуации людей из сирийского лагеря беженцев "Эр-Рукбан", а не тратить время на планирование гуманитарных конвоев. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
"Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана, - сказал он. - Это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут". "Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии", - добавил постпред.
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По его словам, опрос, проведенный в лагере побывавшими в лагере ооновцами, показал, что 95% хотят покинуть "Эр-Рукбан". "Причем 80% желают вернуться на подконтрольные сирийским властям территории", - констатировал он.
Небензя уточнил, что с сентября 2015 года в Сирию вернулись свыше 370 тыс. беженцев. Кроме того, о желании вернуться заявили 2 млн сирийцев, проживающих в данный момент в других странах.
"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись более 370 тыс. человек. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа 12 пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского", - отметил он.
"Подчеркну, что никто не заставляет беженцев возвращаться насильно, - Оценочно, изъявили желание вернуться на родину чуть менее 2 млн сирийцев из десяти стран мира".
Ранее 26 февраля на заседании Совбеза исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн призвал Москву и Дамаск способствовать направлению третьего гуманитарного конвоя в "Эр-Рукбан" до конца марта. Он выразил уверенность, что президент Сирии Башар Асад и российские власти могут обеспечить безопасную доставку помощи в лагерь.
Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.
Третья конференция ЕС по Сирии
Постпред также заявил, что третья конференция ЕС по Сирии, запланированная на 12-14 марта, будет неполноценной без участия правительства самой страны.
"Хотим подчеркнуть, что без приглашения правительства САР [Сирийской Арабской Республики] на предстоящую конференцию в Брюсселе она не будет полноценной", - указал высокопоставленный дипломат.
Со своей стороны постпред Сирии при ООН Башар Джаафари информировал, что Дамаск "не получил приглашения ни на первую, ни на вторую, ни на третью конференцию в Брюсселе". По его мнению, это ясно свидетельствует о том, что "истинной целью конференции является не гуманитарное содействие стране, а враждебные действия по отношению к сирийским властям".
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