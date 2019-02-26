ЦИК: закон об электронном голосовании в Москве должен быть принят до начала кампании

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Законопроект о проведении в Москве экспериментального электронного голосования должен быть принят и вступить в силу до начала избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, то есть ориентировочно до первой декады июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Вечером во вторник группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования.

"Поскольку этот законопроект является законопроектом совместного ведения, то есть определенные процедуры его рассмотрения, там есть рассылка перед первым чтением, есть перед вторым. Важно, чтобы он был принят до начала избирательной кампании в Москве, чтобы можно было организовать этот эксперимент", - сказал Булаев, уточнив, что кампания должна стартовать в первой декаде июня.

Булаев отметил, что возможность проведения на выборах в России дистанционного электронного голосования могут закрепить в федеральном законодательстве в случае успеха эксперимента.

"Такая технология проведения эксперимента, с точки зрения законодательного обеспечения, мне кажется, является единственно правильной. Мы принимаем закон для проведения эксперимента и только в случае удачного эксперимента мы вносим уже поправки в основные законы, в первую очередь, конечно, в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав", - сказал Булаев.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, определять одномандатный округ или округа, в которых будет проводиться эксперимент, будет Мосгоризбирком. Электронное голосование будет проводиться одновременно с традиционным голосованием, избиратели в соответствующих округах будут вправе выбрать, как голосовать: на избирательном участке или через интернет. Чтобы принять участие в электроном голосовании, избиратель должен будет подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Москвы.

В новость внесены изменения (21:52 мск) - уточняется время начала кампании