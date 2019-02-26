Путин обсудит с правительством развитие Арктики и ряд текущих вопросов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет развитие Арктики", - говорится в сообщении. С докладами по этому вопросу выступят министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

На совещании "будет также рассмотрен ряд текущих вопросов", отметили в Кремле.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами правительства. На таких встречах обсуждается та или иная основная тема, кроме того, президент получает доклады от профильных министров по наиболее актуальным вопросам повестки дня. По итогам совещания выходит перечень поручений главы государства. Предыдущее совещание с правительством президент РФ провел 30 января, его основной темой было развитие туризма.

Развитие Арктики

Во вторник Путин подписал указ о передаче Министерству РФ по развитию Дальнего Востока дополнительных функций по развитию Арктики и о переименовании этой структуры в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Правительству поручено в трехмесячный срок уточнить полномочия этого ведомства в соответствии с указом и определить численность его сотрудников. Согласие на реализацию инициативы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о передаче всех вопросов, касающихся Арктики, в ведение Минвостокразвития и введении в этом министерстве поста первого замминистра, отвечающего за арктическую тематику, глава государства дал в январе.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС 6 февраля вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, на должность первого замминистра будет предложен нынешний замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, которого постепенно освободят от других направлений работы.

Путин ранее неоднократно отмечал стратегическое значение Арктики для Российской Федерации. "Сегодня мы укрепляем свое присутствие в регионе, реализуем научно- исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты. При этом хорошо понимаем, насколько важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий", - отметил глава государства в телеграмме приветствия арктическому форуму "Дни Арктики в Москве" в ноябре прошлого года. В апреле текущего года, как ожидается, президент РФ примет участие в международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт- Петербурге, являющемся одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.

Одна из задач, поставленных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года, касается развития главной арктической судоходной магистрали - Северного морского пути (СМП). К 2024 году ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 10 раз - до 80 млн тонн.

Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза сырья с 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - с освоением руд и угля. С увеличением грузопотока и развитием экономических проектов в Арктической зоне будет расти и потребность в атомных ледоколах (в настоящее время в акватории Севморпути действуют восемь ледоколов: четыре атомных и столько же дизель-электрических). По мнению главы Росатома, до 2030 года для обеспечения надежной и своевременной навигации по СМП нужно построить до 10 атомных ледоколов.

В частности, в рамках проекта "Лидер" Россия ведет разработку нового одноименного ледокола мощностью 120 МВт. Он должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути при толщине льда свыше 4 м. Всего планируется построить три ледокола проекта "Лидер".