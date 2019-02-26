Путин и Нетаньяху обсудят на встрече в Москве ситуацию в Сирии и двусторонние связи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в среду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в регионе, в том числе в Сирии, а также проблемы двусторонних отношений России и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в тексте, размещенном на сайте Кремля.

24 февраля на еженедельном заседании правительства еврейского государства Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии. "Мы провели телефонный разговор перед нашей встречей, и, конечно, тема Ирана стоит во главе наших обсуждений. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию", - приводит высказывания израильского премьера его пресс-служба.

Нетаньяху уточнил, что также собирается обсудить с российским лидером укрепление механизма координации между военными двух стран с целью сохранения стабильности и предотвращения "ненужных трений в регионе". Он сделал акцент на том, что "эти переговоры важны для безопасности и Армии обороны Израиля и также очень важны для Государства Израиль".

Визит Нетаньяху в РФ станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с Ил-20.

Изначально визит Нетаньяху в РФ планировался на 21 февраля, однако поездка была отложена в связи с политической ситуацией в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут 9 апреля. Как проинформировала тогда пресс-служба Кремля, лидеры собирались обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии. Вместо личной встречи они провели 21 февраля телефонный разговор, инициированный израильской стороной. Как позднее сообщили в пресс-службе Кремля, беседа была сосредоточена на обсуждении вопросов международной и двусторонней повестки дня.