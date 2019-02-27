Россия предложила США сравнить ситуации в Венесуэле и на Гаити

Несколько дней назад Совбез принял заявление, осуждающее насилие в Гаити и призывающее к сотрудничеству с властями и народом страны для урегулирования кризиса. Ровно такое же заявление, но уже применительно к Венесуэле российский постпред Василий Небензя предложил принять американским партнерам.

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по инициативе США вновь провел экстренное заседание по ситуации в Венесуэле. Выступления продолжались более четырех часов, однако конечная цель Вашингтона осталась не ясна, так как США не предложили к принятию ни резолюции, ни заявления.

"Готова ли американская делегация поддержать российский проект заявления по Венесуэле в тех формулировках, которые сделал СБ в случае с Гаити?" - спросил он спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса, который оставил вопрос без ответа. Реакции на это, однако, пока не последовало, что не удивительно - ведь на Гаити протестующие призывали к свержению правительства аффилированного с США и даже подожгли американский флаг.

"Ведь сложно не заметить, что он касается практически идентичной ситуации. Разница лишь в том, что в случае с Гаити Вашингтон решил занять сторону законной власти, во всяком случае пока", - указал российский постпред.

Кроме того, Небензя раскритиковал попытку США доставить в Венесуэлу 23 февраля гуманитарную помощь не согласованную ни с ООН, ни с Каракасом. Подобные действия он сравнил с пытками "насильственного кормления", применяемых по отношению к узникам Гуантанамо. "Вместо лицемерной попытки привезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров повседневной необходимости", - подчеркнул постпред РФ.

Риторика холодной войны

С американской стороны на заседание прибыл спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс. Основные новости он сообщил прессе еще до своего выступления. Несмотря на то, что к нынешнему заседанию США не стали выносить на голосование какой-либо проект резолюции, Абрамс пообещал, что это будет сделано в течение недели. "Резолюция будет готова на этой неделе, в ней совершенно точно будет призыв к доступу гуманитарной помощи в Венесуэлу, - сказал он журналистам. - Надеюсь, что голосование по ней также пройдет на этой неделе".

Кроме того, он пообещал, что США продолжат экономическое давление на власти страны. "Мы уже объявили о санкциях вчера. Будет больше [объявлений о санкциях] на этой неделе и на следующей неделе", - отметил он.

Говоря о возможности военной интервенции Абрамс подтвердил, что "все сценарии на столе" пообещав при этом, что в начале США используют все возможности экономического давления.

В ответном слове после выступления Небензи Абрамс заявил, что риторика российского представителя напомнила ему возвращение к временам холодной войны и политике Советского Союза.

"У меня есть свое мнение по поводу того, у кого риторика ближе к временам холодной войны, - парировал глава российского постпредства. - Господин Абрамс активный участник холодной войны и целого ряда подпольных операций, которые принадлежат эпохе холодной войны".

Где берет оружие оппозиция

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании в очередной раз обвинил США в желании свергнуть правительство Николаса Мадуро и подготовке военного вторжения в Боливарианскую Республику ради ее запасов нефти. "Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чем нам сообщили наши друзья - Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле", - сказал он.

Он также назвал провокацией предпринятую в субботу попытку противников Мадуро ввезти в страну иностранную гуманитарную помощь. По словам Арреасы, ответственность за произошедшие на границы инциденты лежит на лицах, находившихся на колумбийской стороне, а пострадавшими были в первую очередь сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы.

В то же время глава МИД заявил, что власти Венесуэлы предлагают Гуайдо сесть за стол переговоров и готовы обсудить различные варианты решения кризиса, в том числе "выборы и другие политические опции".

Позиции других стран региона, принявших участие в заседании, традиционно разделились. Мексика, Куба, Боливия, Никарагуа призвали другие страны воздержаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Перу, Аргентина, Чили, Бразилия и ряд других стран в свою очередь заявили об ухудшении ситуации в Боливарианской Республики и в очередной раз призвали к проведению новых президентских выборов.