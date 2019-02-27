Зампостпреда РФ при ООН: США "убили" предложенный Россией проект заявления по Венесуэле

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. США продемонстрировали двойные стандарты, "убив" своими правками предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по Венесуэле. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В развитие того, что сказал господин министр, хотел бы проинформировать, что пока мы с вами заседали делегация США уже успела убить наш проект заявления, внеся в него правки, осуждающие правительство Мадуро и так далее, - сказал он. - Очевидно, что та оптика, что применяется Соединенными Штатами для Гаити не подходит для Венесуэлы. Мы видим в этом вопиющее проявление двойных стандартов".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ распространила в СБ вариант совместного заявления по Венесуэле аналогичный тому, который США предлагали принять по ситуации в Гаити. В проекте заявления, которое имеется в распоряжении ТАСС, СБ предлагалось выразить обеспокоенность в связи с гибелью мирных граждан в Венесуэле и подтвердить "готовность данного органа работать в сотрудничестве с народом и законными властями страны". Кроме того, в документе содержался призыв ко всем политическим силам "продемонстрировать приверженность усилиям по разрешению политической и социально-экономической ситуации в Венесуэле".