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Лавров: РФ, Индия и Китай должны координировать усилия для обеспечения безопасности в АТР

Глава МИД России отметил, что выработки консолидированных позиций требует продолжающийся процесс формирования "более справедливого и демократического полицентричного мироустройства"

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Москва, Нью-Дели и Пекин должны и далее координировать усилия для обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами МИД Индии и Китая Сушмой Сварадж и Ван И.

По его словам, формат Россия - Индия - Китай остается востребованной площадкой для поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы. "Наше взаимодействие выстраивается на прочном фундаменте международного права. Мы твердо привержены зафиксированным в Уставе ООН принципам суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, мирного урегулирования споров. Привержены также ценностям равной и неделимой безопасности", - сказал Лавров.

"Продолжающийся процесс формирования более справедливого и демократического полицентричного мироустройства требует от нас плотной координации усилий, выработки консолидированных позиций, - отметил он. - Важно и далее продвигать позитивную, объединительную международную повестку дня, ориентированную на обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, на достижение целей устойчивого развития, совершенствование архитектуры межгосударственных отношений, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитай
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