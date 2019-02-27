Лавров: РФ следит за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за беспардонными попытками США создать искуственный предлог для военного вмешательства в Венесуэлу. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел Индии и КНР Сушмой Сварадж и Ван И.

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"Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства, - сказал Лавров. - Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе. Материальное воплощение этих угроз - стягивание военной техники и подготовка [американского] спецназа".

О попытках прорыва границы

По словам главы МИД РФ, попытки прорыва границы Венесуэлы под предлогом доставки гуманитарной помощи сделаны в расчете на жертвы.

"Мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы, - обратил внимание он. - Затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдет уже попытка военного вмешательства".

Об инициативах РФ, Индии и КНР

Также Лавров отметил по итогам переговоров, что Россия, Индия и Китай в совместном коммюнике потребовали решать венесуэльский вопрос на основе принципов Устава ООН.

"Неслучайно в сегодняшнем нашем заявлении в разделе, посвященном Венесуэле, мы потребовали решать эту проблему на основе принципов Устава ООН, которые должны уважаться всеми без исключения, в том числе и США", - подчеркнул министр.