Лавров: главы МИД РФ, Индии и Китая предложат лидерам стран провести неформальный саммит

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России, Индии и Китая (РИК) будут рекомендовать лидерам трех стран провести очередную неформальную встречу на полях одного из предстоящих международных форумов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Индии и Китая.

"Мы будем докладывать нашим лидерам о работе, которую проделали, и будем предлагать на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий провести очередную неформальную встречу руководит стран РИК", - отметил он.

Российский министр сообщил, что в ходе переговоров стороны "договорились работать над расширением возможностей и взаимодействия в рамках "тройки" за счет сфер и направлений сотрудничества, которые представляют взаимный интерес". "В частности, признали весьма полезными контакты по линии секретариатов советов безопасности, финансовых разведок, регулярные встречи представителей академических кругов, молодежные форумы, - добавил Лавров. - Очередной молодежный форму стран РИК состоится в этом году в РФ. Мы рассмотрим также возможность формирования механизма встреч министров обороны".

Соответствующие инициативы поддержал глава МИД Китая Ван И.