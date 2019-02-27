СК возбудил дело против следователя СБУ из-за уголовного преследования военнослужащих РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя СБУ в Одесской области и заместителя военного прокурора Южного региона Украины, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности российских военнослужащих, задержавших в Керченском проливе украинские военные корабли. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)", - сказала она.

25 ноября 2018 года военнослужащие Военно-морских сил Украины на судах "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе, после чего были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

"Правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семь заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков, незаконно нарушивших государственную границу Российской Федерации", - пояснила Петренко. Российским военнослужащим вменяются ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины ("Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц", предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет).

По словам Петренко, обвинения были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Мрочко.

Петренко сообщила, что СК РФ продолжает устанавливать и другие преступления, совершенные представителями правоохранительных органов Украины против граждан Российской Федерации.

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