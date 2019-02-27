Директор Абазинского рудника избран сенатором от Хакасии

ТАСС, 27 февраля. Директор Абазинского железорудного рудника, депутат Верховного совета Хакасии Александр Жуков будет представлять интересы региона в Совете Федерации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парламента республики.

В сентябре 2018 года после избрания нового состава Верховного совета Хакасии первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников сложил с себя полномочия. При попытке переизбраться 17 октября в региональном парламенте, который он представлял в Совете Федерации с 2006 года, необходимые 26 голосов не набрал. На пост сенатора выдвинули две кандидатуры - главу комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Верховного совета Хакасии Валерия Старостина (ЛДПР) и Жукова ("Единая Россия").

"Членом Совета Федерации избран Александр Жуков. Его кандидатуру поддержали 26 голосов. Старостина поддержали 11 депутатов, еще 9 бюллетеней признаны недействительными", - сказали ТАСС в пресс-службе Верховного совета республики.

Новый состав Верховного Совета Хакасии был избран 9 сентября 2018 года. В состав регионального парламента входит 47 депутатов, три места остаются вакантными. Фракция "Единая Россия" включает 18 человек, КПРФ - 15, ЛДПР - восемь, по два человека входят в состав фракций "Справедливая Россия" и "Коммунисты России", два депутата - нефракционные.