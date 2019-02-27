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Директор Абазинского рудника избран сенатором от Хакасии

Кандидатуру Александра Жукова поддержали 26 депутатов Верховного совета республики

ТАСС, 27 февраля. Директор Абазинского железорудного рудника, депутат Верховного совета Хакасии Александр Жуков будет представлять интересы региона в Совете Федерации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парламента республики.

В сентябре 2018 года после избрания нового состава Верховного совета Хакасии первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников сложил с себя полномочия. При попытке переизбраться 17 октября в региональном парламенте, который он представлял в Совете Федерации с 2006 года, необходимые 26 голосов не набрал. На пост сенатора выдвинули две кандидатуры - главу комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Верховного совета Хакасии Валерия Старостина (ЛДПР) и Жукова ("Единая Россия").

"Членом Совета Федерации избран Александр Жуков. Его кандидатуру поддержали 26 голосов. Старостина поддержали 11 депутатов, еще 9 бюллетеней признаны недействительными", - сказали ТАСС в пресс-службе Верховного совета республики.

Новый состав Верховного Совета Хакасии был избран 9 сентября 2018 года. В состав регионального парламента входит 47 депутатов, три места остаются вакантными. Фракция "Единая Россия" включает 18 человек, КПРФ - 15, ЛДПР - восемь, по два человека входят в состав фракций "Справедливая Россия" и "Коммунисты России", два депутата - нефракционные.

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