Главы МИД России, Китая и Индии подчеркнули востребованность взаимного сотрудничества

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России, Индии и Китая (РИК) подчеркнули востребованность трехстороннего взаимодействия и констатировали, что по ряду актуальных проблем мировой политики подходы стран близки или совпадают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Индии и Китая.

"Мы с китайскими и индийскими партнерами исходим из того, что в текущих условиях в мировых делах взаимодействие в рамках РИК, ориентированное на формирование продвижения конструктивной межгосударственной повестки, в полной мере сохраняет свою востребованность, - отметил он. - По всем наиболее важным и принципиальным сюжетам наши подходы совпадают или весьма и весьма близки. Мы придерживаемся схожих оценок тех процессов, которые разворачиваются в мире и которые связаны с продолжающимся формированием более демократического, справедливого полицентричного мироустройства, основанного на взаимном учете интересов, широком международном партнерстве, уважении культурно-цивилизационных особенностей современного мира".

Российский министр обратил внимание на то, что на переговорах стороны "высказались в пользу неукоснительного соблюдения всеми без исключения фундаментальных принципов Устава ООН, включая уважение суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, отказ от использования силы или угрозы силой, выразили глубокую озабоченность стремлением ряда стран подорвать существующую систему функционирования многосторонних институтов, заменить международное право неким "порядком, основанным на правилах", отметили контрпродуктивность попыток разрушать базовые договоренности в области глобальной безопасности и стратегической стабильности, ставить под сомнение международно признанную базу урегулирования кризисов и конфликтов".

"Мы подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий по линии РИК в борьбе с террористической угрозой, распространением экстремистской идеологии, наркопреступностью, - добавил Лавров. - Предметно обсудили проблематику международной информационной безопасности, отметив особое значение принятых в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН двух резолюций - о необходимости разработки правил ответственного поведения в контексте кибербезопасности и о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. И по той, и по другой резолюции, одним из инициаторов которых выступала российская сторона, предусмотрена переговорная работа в рамках ООН".