Москва и Пекин обсудили подготовку визитов Путина в Китай и Си Цзиньпина в Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 февраля на полях министерской встречи в формате Россия - Китай - Индия провел переговоры с членом Государственного Совета, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено подготовке к главным политическим событиям в двусторонних отношениях в этом году: участию президента Российской Федерации Владимира Путина во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь" в апреле этого года в Пекине, а также визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его участию в работе Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении ведомства.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и координации в мировых делах с акцентом на взаимодействие в формате Россия - Индия - Китай. Кроме того, они обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая проблематику контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, положение дел в Афганистане.

"По завершении переговоров был подписан план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2019 год", - отметили в МИД РФ.