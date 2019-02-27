СФ призывает ООН выступить против попыток вмешательства извне в дела Венесуэлы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации призывает ООН и парламенты иностранных государств выступить в поддержку мирного политического процесса в Венесуэле и за пресечение любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этого государства. Об этом говорится в заявлении верхней палаты парламента, принятом на пленарном заседании в среду.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает подстрекательские заявления представителей венесуэльской оппозиции и иностранных политиков к насилию и свержению законной власти в Венесуэле и призывает парламенты иностранных государств, ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, Европейский парламент, Латиноамериканский парламент, парламент Южноамериканского общего рынка, Центральноамериканский парламент выступить в поддержку диалога и мирного политического процесса в Венесуэле и за пресечение любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этого государства", - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что незаконное применение вооруженной силы другими государствами, поддерживающими оппозицию, против Венесуэлы будет расцениваться Советом Федерации "исключительно как акт агрессии против суверенного государства и угроза международному миру и безопасности".

Совет Федерации в своем заявлении констатирует, что ситуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. "На протяжении многих лет некоторые иностранные государства применяют методы политического и экономического давления в отношении этой страны с целью добиться смещения законной власти в Венесуэле, обостряя вводимыми санкциями социальные проблемы, что провоцирует недовольство населения. В последние месяцы предпринимаются попытки использовать апробированный ранее в ряде арабских стран и на Украине сценарий насильственной смены власти", - говорится в заявлении.

После того, как в Венесуэле потерпела крах организованная при поддержке США попытка госпереворота, сторонники силового свержения законного правительства Николаса Мадуро перешли к открытым провокациям, отмечают сенаторы. Указывается, что события 23 и 24 февраля 2019 года, когда без согласования с законной властью Венесуэлы были предприняты попытки отправить в эту страну с территорий соседних государств "гуманитарные конвои" США, "преследовали цели спровоцировать полномасштабную гражданскую войну и в дальнейшем осуществить вооруженную интервенцию против этого государства".

В Совфеде констатируют, что заявления ведущих политиков США не оставляют сомнений в том, что подобный сценарий предполагается применять в отношении Никарагуа, Кубы и других суверенных государств, отвергающих вмешательство в их внутренние дела.

"Совет Федерации последовательно выступает за решение ситуации вокруг Боливарианской Республики Венесуэла в рамках международного права и национального законодательства. Члены Совета Федерации убеждены, что дружественный народ этой латиноамериканской страны способен преодолеть возникший кризис собственными силами, исходя из того, что законная власть опирается на поддержку венесуэльского гражданского общества, мнение которого должно, безусловно, уважаться другими государствами не менее, чем мнение поддерживаемой ими венесуэльской оппозиции", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Россия готова и впредь оказывать Венесуэле необходимую поддержку в реализации избранного пути развития, основываясь на уважении ее суверенитета и опираясь на сложившиеся конструктивные отношения с законной властью этого государства.

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