Песков: Путин пока не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. График президента России Владимира Путина на текущую неделю пока не предполагает встречи с прибывающей в РФ исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в графике Путина на эту неделю такая встреча.

"Каких-либо контактов с вице-президентом Венесуэлы на этой неделе в Кремле не планируется", - сказал он. "По состоянию на сейчас, такого мероприятия в графике президента нет", - добавил он.

Как сообщают дипломатические источники, Дельси Родригес может провести рабочие встречи в Москве уже в пятницу, 1 марта.

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