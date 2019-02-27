Песков заявил, что против России на постоянной основе проводят кибератаки из Европы и США

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские структуры, в том числе сайт президента РФ, регулярно подвергаются кибератакам из США и Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских СМИ том, что военные США провели кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" перед промежуточными выборами в 2018 году.

Он отметил, что не знает, насколько достоверны данные о данной кибероперации. "Поскольку данные обезличены, в наше время надо к ним очень аккуратно относиться", - сказал представитель Кремля.

"Но в целом с территории США постоянно на различные российские организации, [против] юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем", - продолжил Песков. "Я не говорю, кто может стоять за этими атаками, но то, что огромное количество этих атак организуется на постоянной основе - это мы подтверждаем", - добавил он. "Когда говорят про разных русских хакеров, мы говорим, что мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента - там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе", - заключил Песков.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) — добавлены цитаты