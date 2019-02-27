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Кремль не комментирует задержание в Швеции подозреваемого в шпионаже в пользу России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МИД вопрос о задержании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Швеции подозреваемого в шпионаже в пользу России.

"Это [вопрос] не в Кремль, это в МИД", - сказал он.

В среду полиция безопасности Швеции СЕПО сообщила о задержании 26 февраля подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против королевства, который, по утверждению шведской стороны, был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.

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ШвецияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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