Песков: вовлеченность Трампа в проект небоскреба в Москве не упоминалась в письмах Коэна

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн не упоминал в своих письмах в Кремль о том, что Дональд Трамп в курсе проекта строительства небоскреба в Москве и следит за обсуждением этой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Нет, это никогда не упоминалось [в переписке]", - сказал он. "В переписке речь шла о том, что [у авторов] не получается осуществить этот проект, поэтому они и пытались найти помощь, но обращались не по адресу", - пояснил пресс-секретарь.

Речь идет о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Он так и не был реализован, однако, как ранее подтвердил Песков, в администрацию Кремля поступали обращения от Коэна с просьбой о содействии. Представитель российского президента тогда же подчеркнул, что письма пришли на публично доступный адрес электронной почты и их авторам порекомендовали обратиться к представителям строительного бизнеса РФ или принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов. По словам Пескова, этими несколькими запросами общение между представителями Трампа и Кремля и ограничилось.

Вопрос о строительстве небоскреба в Москве имеет важность для американской аудитории, поскольку при его обсуждении противники президента США Дональда Трампа пытаются уличить его в обмане и связях с Россией. Ранее Коэн заявлял в Конгрессе США, что переговоры по проекту Trump Tower завершились в январе 2016 года. Однако интернет-издание BuzzFeed утверждало, что на самом деле переговоры шли вплоть до октября - ноября того же года, когда президентская кампания в США уже была в финальной стадии, и Трамп якобы лично велел своему экс-адвокату утаить это.

В среду Коэн даст показания в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. В декабре 2018 года он был приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

20 февраля телеканал CNBC сообщил, что суд разрешил Коэну начать отбывать тюремный срок на два месяца позже. Ожидается, что он будет доставлен в тюрьму 6 мая.