Совфед пригласил вице-премьера Гордеева выступить на пленарном заседании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации в среду принял решение пригласить заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева для выступления на пленарном заседании в рамках "правительственного часа" 13 марта.

Как ожидается, вице-премьер расскажет о мерах российского правительства по устойчивому развитию сельских территорий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что в рамках "правчаса" с Гордеевым состоится разговор не только об экономике агропромышленного комплекса, но и о социальном развитии села.