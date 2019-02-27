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Совфед пригласил вице-премьера Гордеева выступить на пленарном заседании

Планируется, что вице-премьер расскажет о мерах российского правительства по устойчивому развитию сельских территорий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации в среду принял решение пригласить заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева для выступления на пленарном заседании в рамках "правительственного часа" 13 марта.

Как ожидается, вице-премьер расскажет о мерах российского правительства по устойчивому развитию сельских территорий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что в рамках "правчаса" с Гордеевым состоится разговор не только об экономике агропромышленного комплекса, но и о социальном развитии села.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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