Матвиенко считает разумной идею пересмотреть порог "муниципального фильтра"

Члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома на прошедшем 19 февраля заседании приняли решение о том, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5% (сейчас он составляет от 5% до 10% по усмотрению региональных властей). Кроме того, решено было упростить доступ наблюдателей на губернаторских выборах на участки по аналогии с президентскими выборами.

"Есть эксперты, которые утверждают, что в ряде регионов очень высокий муниципальный барьер, очень много нужно собирать подписей. В ряде регионов, по мнению экспертов, нужно пересмотреть "муниципальный фильтр". Мне кажется, это разумное предложение, это сигнал регионам пересмотреть свои процедуры. В то же время в рамках рабочей группы, думаю, будет принято консолидированное решение и рекомендации, как быть дальше с "муниципальным фильтром", - пояснила журналистам Матвиенко.