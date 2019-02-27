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Эскалация индо-пакистанского конфликта
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МИД России призвал Индию и Пакистан к усилиям по дипломатическому урегулированию конфликта

Российское ведомство готово продолжать содействовать укреплению контртеррористического потенциала Нью-Дели и Исламабада

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с обострением в отношениях между этими двумя странами.

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"Выражаем серьезную обеспокоенность обострением ситуации вдоль Линии контроля между Индией и Пакистаном и вспышкой напряженности в отношениях между дружественными нам государствами. Призываем обе стороны к сдержанности и активизации усилий по урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами", - подчеркнули в дипведомстве.

"Готовы и далее оказывать содействие в деле укрепления контртеррористического потенциала Нью-Дели и Исламабада", - заверили в МИД.

Теги
ИндияПакистанРоссияЭскалация индо-пакистанского конфликта
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