Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам встречи главы российского дипведомства с коллегой из Индии Сушмой Сварадж в Учжэне на полях заседания Совета министров иностранных дел России, Индии и Китая.

Что происходит на границе Индии и Пакистана

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"С российской стороны выражена надежда на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что стороны также обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, актуальные международные и региональные проблемы с акцентом на взаимодействие в рамках РИК, ШОС и БРИКС, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также борьбу с международным терроризмом.

Причиной напряженности в отношениях Индии и Пакистана стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в штате Джамму и Кашмир. Погибли 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").