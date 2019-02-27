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Эксперт: наблюдатели со смартфонами могут стать альтернативой видеокамерам на выборах

Это целесообразно для регионов, которые в силу дефицита бюджета не смогут установить камеры видеонаблюдения, считает член научно-экспертного совета при ЦИК России Александр Брод

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общественные наблюдатели, ведущие видеосъемку на избирательных участках на смартфоны, могут стать бюджетной альтернативой камерам видеонаблюдения. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в ТАСС член научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова выступила за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным.

"В свое время мы говорили о программе "Общественный наблюдатель", которая использовалась общественниками из Свердловской области, и мы ее всячески пропагандировали. Эта программа [приложение] для мобильных телефонов позволяет фиксировать происходящее на избирательном участке, передавать информацию в общественный штаб, и она сразу же размешается на специальном сайте", - сказал Брод.

"В регионах, где не будет предусмотрено видеонаблюдения в силу дефицита бюджета, мы предлагаем восполнять эти ниши за счет видеосъемки со стороны общественных наблюдателей", - добавил Брод, отметив, что надо использовать новые технологии в наблюдении за выборами.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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