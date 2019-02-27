Постпред Гатилов: РФ поддерживает призыв генсека ООН к диалогу по ядерному разоружению

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к многостороннему диалогу по ядерному разоружению. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, выступивший в среду на пленарном заседании Конференции по разоружению (КР).

"Разделяем тревогу в связи с продолжающейся эрозией международной архитектуры контроля над вооружениями, прежде всего, в ядерной области, о чем говорили многие, включая генерального секретаря ООН. Поддерживаем его призыв к запуску многостороннего диалога по ядерному разоружению. Пора провести комплексный анализ состояния дел в этой области с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность и глобальную безопасность", - подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание на растущую угрозу превращения космического пространства в новую арену вооруженного противостояния и напомнил о российско- китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. "Исходим из того, что заложенная в него концепция упреждающего разоружения прямо коррелируется с идеями Антониу Гутерриша о "разоружении, спасающем жизни", - указал постпред.

"Готовы рассмотреть любые конструктивные альтернативы, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космосе. При этом должен констатировать, что таковых пока нет", - сказал Гатилов.

Как отметил дипломат, судя по прошедшим на конференции выступлениям, в полной мере сохраняет свою актуальность и задача противодействия террористам, к которым может попасть оружие массового уничтожения (ОМУ). Он напомнил, что еще в 2016 году глава МИД РФ Сергей Лавров предложил разработать Конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "На наш взгляд, такая конвенция, проект элементов которой был внесен на конференцию, позволила бы в значительной мере повысить эффективность общих усилий в борьбе с таким опасным злом, как ОМУ-терроризм", - сказал российский постпред.

Кроме того, по его словам, Москва считает, что решению задач, стоящих перед форумом, способствовало бы восстановление на нем деловой атмосферы, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и суверенных прав делегаций. "Как и многие другие, разделяем обеспокоенность политизацией КР, попытками заострить проблемы, не относящиеся к ее компетенции", - заключил Гатилов.