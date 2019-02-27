Путин считает важным обсудить с Нетаньяху вопросы безопасности в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намерен обсудить вопросы безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом российский лидер заявил, открывая двустороннюю встречу.

"Очень важно обсудить ситуацию в регионе, поговорить о вопросах безопасности", - сказал глава государства.

Президент отметил, что Россия и Израиль "давно договаривались о проведении этой встречи". "Жизнь развивается и требует таких консультаций на высшем уровне", - добавил он. Путин обратил внимание, что товарооборот между странами растет. "Он в абсолютных величинах не очень большой, но все-таки тенденция позитивная", - уточнил Путин.

Изначально визит Нетаньяху в РФ планировался на 21 февраля, однако поездка была отложена в связи с политической ситуацией в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся в стране 9 апреля 2019 года. 24 февраля на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер сообщил, что намерен обсудить с Путиным усиление механизма координации между военными России и Израиля "с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе". Тогда же он назвал переговоры с российским лидером "очень важными для Государства Израиль".

Визит Нетаньяху в РФ стал первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. После этого 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20.

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