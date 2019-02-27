МИД РФ рекомендует россиянам не посещать район индийско-пакистанской границы

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"В связи с резким обострением ситуации в районе индийско-пакистанской границы находящимся в регионе российским гражданам рекомендуется предпринимать необходимые меры предосторожности, воздерживаться от посещения мест повышенной опасности", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Причиной напряженности в отношениях Индии и Пакистана стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.