Источник: эксперимент по электронному голосованию затронет только один округ Москвы

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. Яна Ломакина, Надежда Геращенко/. Экспериментальная площадка по апробированию процедуры электронного голосования по выборам депутатов Мосгордумы будет создана лишь в одном округе Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки эксперимента.

Накануне группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования. При этом наряду с электронным голосованием на участке также будет организовано и голосование посредством бюллетеней. По мнению зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, в случае успеха эксперимента проведение на выборах в России дистанционного электронного голосования могут закрепить в федеральном законодательстве.

"Могу с точностью сказать, что электронное голосование на выборах в Мосгордуму будет проводиться лишь в одном округе", - сказал собеседник агентства, добавив, что на данный момент прорабатывается вопрос координации в работе московских диджитал-ресурсов с федеральными, в том числе в части охраны персональных данных.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, определять одномандатный округ или округа, в которых будет проводиться эксперимент, будет Мосгоризбирком. Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявлял о готовности организовать проведение подобного эксперимента в своем округе № 12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково).

Как пояснил ТАСС парламентарий, в случае принятия внесенного в Госдуму законопроекта потребуется принятие специального закона Москвы, который должен быть принят и вступить в силу до назначения выборов, то есть до конца мая - начала июня. "В столичном законопроекте должны быть четко прописаны порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельности участковой избирательной комиссии, полномочия избирательных комиссий по организации, осуществлению и установлению итогов дистанционного электронного голосования, а также требования к протоколу об итогах голосования. В документе также должны быть определены порядок хранения избирательной документации, информации о дистанционном электронном голосовании, порядок обеспечения гласности при проведении такого голосовании и установлении его итогов", - уточнил Шапошников.