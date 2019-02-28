Джабаров заявил, что досрочное завершение саммита в Ханое не следует считать провалом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Досрочное завершение переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа нельзя считать провалом саммита, скорее всего, лидеры стран исчерпали темы для переговоров. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита - старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

"Я не думаю, что это провал переговоров. Встреча все равно состоялась. Есть какие-то результаты, есть наметки на будущее. Скорее всего, они исчерпали темы, дальнейшей базы для переговоров пока нет. Видимо, они решили на этом остановиться", - сказал Джабаров.

Сенатор полагает, что "возможно, не удалось в полном объеме рассмотреть те вопросы, которые хотел рассмотреть Трамп". "Я думаю, что позиция северокорейского лидера была более сдержанной. Он прекрасно отдавал себя отчет, что слова - это слова, а реальные дела - это другое. КНДР по-прежнему находится под многочисленными санкциями, американцы никаких послаблений не делают, поэтому трудно в такой ситуации рассчитывать на мощный сдвиг в отношениях", - отметил Джабаров.

Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 мск), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск). В опубликованном позднее в четверг заявлении Белого дома говорилось, что лидеры США и КНДР не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен.

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