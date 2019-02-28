Вершинин обсудил с главой МИД Венесуэлы рассмотрение ситуации в этой стране в СБ ООН

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Женеве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой рассмотрение венесуэльского вопроса в СБ ООН. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

"Обсуждались некоторые аспекты двустороннего взаимодействия в контексте рассмотрения венесуэльского вопроса в Совете Безопасности ООН, а также обсуждения правочеловеческой тематики на 40-й сессии Совета ООН по правам человека", - отметили в министерстве.

Россия и США внесли накануне в Совет Безопасности ООН проекты резолюций по Венесуэле. Документы содержат противоположные подходы к урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране и доставке туда гуманитарной помощи. Как ожидается, голосование по текстам состоится в четверг. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео.