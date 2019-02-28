Дегтярев: цифровые технологии на выборах обеспечат развитие прямой электронной демократии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поправки в избирательное законодательство, касающиеся создания "цифровых участков" и проведения дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму, направлены на развитие прозрачной электронной демократии. Об этом заявил соавтор инициатив, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"На дворе 21 век. Мы должны развивать прямую прозрачную электронную демократию, создавать все условия, чтобы как можно больше граждан России, наша активная молодежь, люди, находящиеся в отпуске или командировке, получили возможность выбирать власть, принимать участие в управлении страной, используя современные цифровые технологии", - приводит слова депутата в четверг его пресс-служба.

Дегтярев подчеркнул, что беспокоиться за безопасность данных с внедрением новых технологий не стоит. "У нас уже есть большой опыт: работает федеральная информационная система "Госуслуги", региональные платформы, опробован механизм "Мобильный избиратель". Сегодня мы можем доверить системе данные банковских карт, свои платежи, персональные данные, но почему-то боимся доверить данные по голосованию на выборах", - обратил внимание Дегтярев.

По словам политика, сегодня инициативы выглядят революционно, но в дальнейшем эти технологии могут распространить на выборы всех уровней: от муниципальных до федеральных. "Спустя время без них трудно будет себе представить выборы в России", - заключил он.

В среду группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов смогут проголосовать на региональных выборах и дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам. В тот же день на рассмотрение палаты поступил законопроект, дающий избиркомам право принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов на тех участках, где для подсчета применяются технические средства, а также позволяющий включить в списки избирателей граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания. Ранее во вторник на рассмотрение палаты был также внесен законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования.