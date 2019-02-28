Володин призвал развивать отношения России и Греции

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Отношения России и Греции имеют огромный потенциал, который необходимо развивать и использовать. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом.

"Мы считаем крайне важным, чтобы отношения между нашими странами развивались. У нас огромный потенциал, его необходимо использовать. Этот потенциал лежит как в области развития торговых отношений, так и в области культурных связей, гуманитарного сотрудничества", - сказал Володин.

Председатель Госдумы указал также на исторические корни российско-греческого сотрудничества. "У нас глубокая история. Нам необходимо ею дорожить. Мы должны быть ответственны перед теми, кто многое сделал для нашего общего прошлого и, базируясь на нем, мы можем строить наше будущее", - добавил Володин.

При этом спикер заявил о несогласии с политикой США и НАТО. "Не скрою, мы не согласны с политикой США в рамках Североатлантического блока, размещающих в Европе ракеты. Такие шаги рушат все договоренности, которые были ранее достигнуты, и все то позитивное, что было сделано в области глобальной безопасности", - подчеркнул он.

Со своей стороны Кириакос Мицотакис отметил, что "несмотря на все трудности и политические потрясения, дружба между нашими народами глубока". "И, конечно, нас связывает уверенность в том, что эти исторические связи позволят укрепить наше взаимодействие в различных сферах... Греция - это страна-член НАТО и ЕС, но это не означает, что мы не можем в двусторонних отношениях найти те области сотрудничества, в которых мы могли бы его развивать. И хотел бы вас заверить, что в Греции в лице нашей партии вы всегда найдете надежного и договороспособного собеседника", - заверил греческий политик.

Володин пригласил Мицотакиса на форум "Развитие парламентаризма", который состоится в Москве 1-2 июля 2019 года.

В делегацию во главе с Мицотакисом входят действующие депутаты. Партия "Новая демократия" занимает второе место в парламенте Греции.

Отношения России и Греции

Дипломатические отношения между Россией и Грецией были установлены 5 (17) сентября 1828 года, в 2018 году отмечалось их 190-летие и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Диалог двух стран всегда носил интенсивный характер, регулярно осуществлялись контакты на уровне глав государств и правительств. Президент России посетил Грецию в мае 2016 года. 7 декабря 2018 года в Москве состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Охлаждение отношений произошло в июле 2018 года после объявления Афинами персона нон грата двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум российским гражданам. 6 августа 2018 года греческой стороне было объявлено о наших зеркальных мерах.