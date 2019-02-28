В Кировской области разделили должности губернатора и председателя правительства

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг приняли внесенный главой региона закон, разделяющий должности и полномочия губернатора и председателя правительства области в рамках управленческой реформы, передает корреспондент ТАСС. В настоящее время Кировскую область возглавляет губернатор - председатель правительства.

"В целях оптимизации системы и структуры исполнительной власти Кировской области вношу на рассмотрение депутатов законодательного собрания области ряд законопроектов, которые предусматривают разделение должностей и полномочий губернатора и председателя правительства Кировской области. В обязанности губернатора войдет определение стратегических направлений развития, постановка целей и задач перед правительством, руководство исполнительной властью, губернатор будет представлять интересы Кировской области на федеральном уровне. Тактическое управление регионом будет сосредоточено в руках председателя правительства", - сказал губернатор Игорь Васильев на заседании заксобрания.

По его словам, председатель правительства займется оперативным руководством, решением вопросов по реализации основных направлений деятельности, определенных губернатором.

"Никто не отменяет ответственность губернатора за все, что происходит в регионе, губернатор был, есть и остается ключевым лицом", - подчеркнул Васильев. Он уточнил, что пересмотр системы управления регионом необходим в связи с реализацией нацпроектов.

"Система управления регионом - живая система, которая должна оперативно реагировать на вызовы сегодняшнего дня, новые задачи и внешние изменения. В первую очередь, это касается новых национальных приоритетов, обозначенных в майском указе 2018 года и конкретизированных в послании президента России 20 февраля этого года. Мы трансформировали 12 нацпроектов в 44 региональных проекта, создали региональные органы управления - проектный офис и совет по проектному управлению при губернаторе. Новый подход предполагает повышение персональной ответственности должностных лиц за получение конкретных результатов", - сказал Васильев.

Он сообщил, что власти региона планируют в будущем пересмотреть систему оплаты труда госслужащих с целью повышения мотивации и результативности.

Законопроект о разделении полномочий губернатора и председателя правительства депутаты областного заксобрания поддержали в двух чтениях.