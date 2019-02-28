Песков заявил, что Москва и Пхеньян продолжат согласование встречи Путина и Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.

"Такая встреча остается на повестке дня, пока точных договоренностей нет, мы продолжим процесс согласования с нашими северокорейскими визави по дипломатическим каналам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался говорить о предполагаемом месте встречи, поскольку договоренности пока не достигнуты.

Ранее Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Российские власти подчеркивали, что готовы принять лидера КНДР в любое удобное для него время.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) — добавлены цитаты Пескова