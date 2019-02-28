Песков: новые санкции США станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новые санкции США против России, в случае их реализации, станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают. "Мы, конечно, будем внимательно наблюдать за ходом прохождения этого законопроекта, пока вряд ли можно говорить, что он в окончательной редакции. Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям", - сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.

"Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное влияние новых санкций Вашингтона на стабильность российской банковской системы.