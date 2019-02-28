Карасин заявил, что новые провокации Украины в Керченском проливе вполне реальны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия считает вполне реальными новые провокации Украины в Керченском проливе, на этот раз с иностранными представителями на борту. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Действительно, судя по некоторым заявлениям [президента Украины Петра] Порошенко, мы считаем возможными попытки Украины осуществить новый прорыв в Керченском проливе, на этот раз с иностранными представителями на борту, - сказал Карасин. - Это, безусловно, провокационные затеи".

Как заявил 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.