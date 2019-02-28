Москва рассчитывает, что ОБСЕ обеспечит работу российских наблюдателей на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что ОБСЕ обеспечит участие российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Он напомнил, что РФ уже предоставила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатуры краткосрочных наблюдателей на украинских выборах. "Поэтому будем рассчитывать на то, что эта международная структура обеспечит безопасное участие наших наблюдателей в процессе работы на украинских выборах. Слово за ними", - сказал Карасин.

Комментируя тот факт, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете россиянам быть наблюдателями, дипломат отметил: "Порошенко подписывает много разных бумаг. Существуют международные организации, существует международное право и обычаи, приличествующие поведению ответственных государств".

"Надеемся, что наши международные партнеры, в том числе из ОБСЕ, добьются того, чтобы нынешнее украинское руководство соблюдало политические приличия. Иначе вседозволенность доведет майданную власть до страшных последствий", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта.