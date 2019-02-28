Кремль пока не увидел проявлений гибкости сторон на встрече Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кремль будет анализировать итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, но пока констатирует, что не сработала практика небольших шагов навстречу друг к другу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что Москва получает первую предварительную информацию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына. "Безусловно, ее еще предстоит анализировать", - сказал он. Песков заметил: "В Кремле не имели возможности следить за ходом переговоров Трампа и Ким Чен Ына, они все-таки проходили в закрытом формате".

"Из того, что мы видим из официальных заявлений самого президента Трампа, других высокопоставленных представителей Белого дома, пока мы понимаем, что переговорный процесс не прерван, что, безусловно, позитивно", - считает пресс-секретарь российского лидера. При этом он обратил внимание на тот факт, что на переговорах "выйти на какие-то ощутимые договоренности пока, наверное, не удалось". "Это первая предварительная информация, которую мы получаем", - отметил Песков, добавив, что Кремль будет ждать уточнений, почему сторонам не удалось выйти на договоренности.

"Мы не знаем нюансов этой [американской] позиции. Мы пока не слышали какую-то позицию, озвученную представителями КНДР, мы не знаем, насколько точно она передана американскими представителями. Все-таки предпочитаем ориентироваться на первоисточники для того, чтобы делать какие-то заключения", - подчеркнул представитель Кремля. Он вновь признался, что "точной информации пока нет", и Кремль ее ждет.

"Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе", - заявил Песков. Пресс-секретарь российского лидера напомнил о позиции Москвы: "Каждый шаг навстречу должен иметь за собой проявления определенной гибкости, определенные уступки, определенные небольшие договоренности. Невозможно сразу замахиваться на единовременное решение такой сложной проблемы [проблемы КНДР]".

Представитель Кремля не стал подробно отвечать на вопрос, какую помощь оказала Россия в подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына. "Ту помощь, которую могла", - сказал он.

В новость были внесены изменения (13:19 мск) — добавлены цитаты Пескова