Песков призвал не относиться всерьез к американскому законопроекту о доходах президента РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами".

"Вряд ли стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", - сказал Песков.

Представитель Кремля предположил, что Владимир Путин еще не ознакомился с публикациями об этом законопроекте. "Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, если он будет читать соответствующие сообщения СМИ в дайджестах [подготовленных специально для главы государства сводках о наиболее актуальных публикациях в СМИ], то он ознакомится и с этой информацией", - сказал он.

Песков добавил, что "законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц". "То ли своих забот у них мало, но, тем не менее, видимо, в этом они видят свою работу", - указал представитель Кремля.

В новость были внесены изменения (13:06 мск) - содержит дополнительные высказывания Д. Пескова