Медведев обсудил межпартийное взаимодействие с лидером греческой партии "Новая демократия"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с председателем партии "Новая демократия" Греции Кириакосом Мицотакисом в штаб-квартире "Единой России". Главы партий обсудили актуальные вопросы межпартийного взаимодействия.
В мероприятии также приняли участие председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь Генерального совета партии "Единой России" Андрей Турчак, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единой России", председатель комиссии президиума Генерального совета партии по международной деятельности Андрей Климов, посол Греции в Российской Федерации Андреас Фриганас, координатор сектора внешней политики партии "Новая демократия" Йоргос Кумуцакос.