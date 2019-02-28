Калашников: Запад в конечном итоге отменит санкции против Москвы и Минска

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Запад рано или поздно отменит санкции в отношении России и оставшиеся ограничения против Белоруссии, так как ему самому выгодно сотрудничество с ними. Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников перед началом заседания комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по вопросам внешней политики.

"Мы надеемся и верим, что никуда не денутся [страны Запада]. Всем им выгодно в конечном итоге сотрудничать, поэтому и санкции пройдут, и времена эти пройдут", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможной отмене санкций в отношении РФ и Белоруссии.

Он напомнил, что Запад поменял свое отношение к Белоруссии, к которой много лет применялись масштабные санкции. "Санкции в отношении Белоруссии грозят отменить вообще или ослабить, а по отношении к России, наоборот, их усиливают, они чуть ли не каждый месяц вводятся. Вот я, например, лично уже под санкциями пять лет за Крым", - сказал Калашников. "Все меняется, как и восемь лет назад было в отношении Белоруссии, сегодня несколько иначе".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции с Белоруссии, первые из которых были введены еще в 2004 году в связи с нарушениями основных норм и прав человека в стране. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.