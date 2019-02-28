Климов считает, что встречаясь с Ким Чен Ыном Трамп пытается набрать политические очки

"Хорошо то, что лидеры двух ядерных государств друг с другом разговаривают, потому что, когда они не разговаривают, возникают риски самопроизвольных конфликтов, - заявил Климов, приведя в пример ситуацию в Пакистане и Индии. - То, что КНДР имеет возможность прямого разговора с США, чего не было на протяжении многих десятилетий, это на самом деле уже само по себе является благом для всех, и для нас в том числе". Он напомнил, что Россия называлась в качестве потенциального участника развития экономики КНДР, при этом никто не отрицает вклада РФ в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

"Понятно, что для господина Трампа все это очень важно с точки зрения внутриполитической жизни США. Он пытается набрать очки с тем, чтобы ответить своим оппонентам из демократической партии и частично из республиканской, - заметил Климов. - Насколько у него это получается, не нам судить, но он отчаянно пытается набирать политические очки, в том числе делая то, что никто из его предшественников не делал в течение десятилетий". При этом Климов особо подчеркнул важность возникновения канала прямого общения Трампа и Ким Чен Ына. "Но полагать, что этого достаточно и все теперь будет замечательно, я бы не стал, поскольку этот процесс очень длительный", - добавил он.

По его словам, сейчас сложно судить о том, до какой степени будут исполнены договоренности о демонтаже ядерного реактора. Тем не менее, Климов подчеркнул, что пример Башара Асада, Муаммара Каддаффи и других, заставил политиков всего мира сделать вывод о том, что "если у вас есть ядерное оружие, с вами разговаривают, если у вас нет его, вас уничтожают". По его мнению, Вашингтон стал заложником своих собственных предыдущих действий. "Полагать то, что без гарантий Ким Чен Ын пойдет на какие-то уступки было бы крайне наивно. Это человек очень хорошо профессионально подготовлен", - подчеркнул Климов.

Говоря о роли России в переговорах КНДР и США, Климов подчеркнул, что она огромна, так же как и роль Китая и Республики Корея.