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Памфилова выступила за прямые выборы мэров

Председатель ЦИК заявила, что "предпочла бы разговаривать с людьми", если бы избиралась

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что прямые выборы мэров городов предпочтительнее системы, когда главу города выбирают депутаты представительного органа.

В ходе первого общественного электорального медиафорума одна из участниц спросила Памфилову, какая система выборов глав городов нравится ей больше - прямая или непрямая.

"Я опытный боец, я избиралась два раза [в Госдуму] в одномандатном округе в Калужской области и знаю точно, что избралась бы в третий раз", - сказала Памфилова.

"Я всегда за прямые [выборы]", - добавила она.

Памфилова отметила, что в ходе избирательных кампаний много общалась с людьми. "Я всегда за прямой диалог, выходить в люди. Если бы я избиралась, я бы предпочла разговаривать с людьми", - подчеркнула она.

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