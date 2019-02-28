Путин: МВД должно жестко реагировать на экстремистские преступления

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД жестко пресекать попытки преступлений экстремистского характера. На расширенном заседании коллегии МВД РФ он констатировал снижение общего количества таких правонарушений.

"Важнейшее направление работы - это противодействие экстремизму. Да, общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году сократилось почти на 17%. Однако в разных формах и проявлениях такие преступления зафиксированы практически в каждом регионе России", - сказал глава государства.

"Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок, вместе с общественностью, органами власти на местах предупреждать конфликты на этнической, религиозной почве, принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто пытается распространить идеологию агрессии, насилия, нетерпимости, в том числе, а, может быть, прежде всего в молодежной среде", - сказал президент.

"При этом важно концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, учитывать законодательные изменения, которые произошли в этой сфере, в том числе - частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса", - указал Путин. По его мнению, "нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и, конечно, не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований".

"Но если основания есть, работать надо! Понимаете? Не следить, как вода течет в речке и глазами провожать, надо работать!" - сказал президент.

Он также отметил, что "сотрудникам МВД в борьбе с экстремизмом необходимо строго руководствоваться нормами закона, а для профилактики этого вида преступлений - максимально задействовать институты гражданского общества". Глава государства уточнил, что имеет в виду религиозные, общественные организации, образовательные учреждения.

В новость были внесены изменения (14:23 мск) - добавлены высказывания президента после третьего абзаца