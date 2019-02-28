Путин призвал МВД принять участие в совершенствовании мер защиты бизнеса от давления

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. МВД России должно принять участие в разработке мер, направленных на повышение уровня защиты бизнеса от необоснованного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил о болевых точках в отношениях бизнеса с правоохранительными органами. И что Верховному суду и Генпрокуратуре были даны поручения детально проанализировать ситуацию, предложить пути устранения изъянов. "Рассчитываю, что МВД России также примет содержательное участие в этой работе. У каждого, что называется, своя правда, она есть и у правоохранительной сферы, и подчас эта позиция не лишена здравого смысла, мягко говоря", - отметил Путин.

"Поэтому нужна совместная содержательная работа для того, чтобы улучшать деловой климат в стране, это чрезвычайно важно для развития экономики", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что цифровая платформа для обращений предпринимателей с жалобой на давление должна стать действенным механизмом защиты бизнеса, формальные отписки никому не нежны.

Президент напомнил, что ранее дал поручение создать такую цифровую платформу, и МВД, как и другие правоохранительные органы, обязано оперативно подготовить регламенты работы с обращениями предпринимателей.

"Прошу сделать это в тесном контакте с деловым сообществом. Обращаю внимание, горы жалоб, которые затем тонут в инстанциях, формальные отписки... никому не нужны. Это должен быть действенный, работающий механизм, который обеспечит защиту интересов граждан и повысит эффективность, прозрачность самих правоохранительных органов, позволит им избавиться от нечистоплотных сотрудников, а это бывает", - подчеркнул Путин.

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