Лавров 3-7 марта посетит Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3-7 марта посетит с рабочим визитом Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "предусмотрены встречи с главами этих государств, а также переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств". "В ходе предстоящих контактов будет проведено предметное обсуждение нынешнего состояния и перспектив дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений, будет рассматриваться ход выполнения договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне, - отметила дипломат. - Значительное внимание будет уделено тематике наращивания многопланового сотрудничества, согласования взаимовыгодных проектов в различных областях".

Она также подчеркнула, что ожидается сверка часов по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "В центре внимания остается развитие ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, - указала Захарова. - Будут затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках ООН, на других международных площадках, включая подготовку очередной министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая пройдет 17 апреля в Москве, а также возобновление совместной работы в рамках стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)".

В новость были внесены изменения (14:36 мск) — добавлены цитаты официального представителя МИД Марии Захаровой