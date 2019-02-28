Путин считает необходимым повышать требования к выдаче водительских прав

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в необходимости повышать требования к выдаче водительских прав для повышения безопасности на дорогах.

"Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной: каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.

По его мнению, "необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав".

Отдельно Путин выделил проблему безопасности пассажирских перевозок. "В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат - число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%", - констатировал президент. Он назвал эту цифру "хорошим результатом" и поблагодарил за него сотрудников МВД.

При этом глава государства подчеркнул, что "общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд". "Прошу принять дополнительные меры на этом направлении", - поручил Путин.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) - добавлены высказывания президента после третьего абзаца