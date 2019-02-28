Путин: миграционное законодательство нужно строго выполнять

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу пресекать любые нарушения миграционного законодательства.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ глава государства назвал комплексной задачей "обеспечение порядка и законности в миграционной сфере".

По мнению Путина, "надо внимательно относиться к текущей работе". Он напомнил о принятии Концепции миграционной политики до 2025 года, подчеркнув, что "любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться".

При этом Путин указал на необходимость, в первую очередь, думать об интересах граждан России.