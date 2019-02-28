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Политический кризис в Венесуэле

Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы энергетику и ситуацию в стране

Планируется обсудить и пути дальнейшей координации на международной арене, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 марта в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес обсудит проекты в энергетике и ситуацию в стране. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"1 марта пройдут переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы. Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, касающихся реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, - сказала Захарова. - Планируется обсудить и пути дальнейшей координации на международной арене: безусловно, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране".

Как заявил 27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков, ни президент России Владимир Путин, ни представители его администрации не будут встречаться с Родригес.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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