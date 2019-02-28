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Колокольцев: неконтролируемое развитие компьютерных технологий угрожает безопасности РФ

Глава МВД добавил, что проблема не только в количественном росте киберпреступности, но и ее распространении на все сферы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что неконтролируемое развитие компьютерных технологий создает угрозу безопасности РФ.

"Серьезную угрозу безопасности страны представляет неконтролируемое функционирование и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые сопровождаются активизацией противоправных проявлений", - сказал он на расширенной коллегии МВД.

По его словам, проблема не только в количественном росте киберпреступности, но и ее распространении на все сферы.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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